Cristiano Ronaldo emocionado no reencontro com Alex Ferguson

disse Ronaldo sobre Alex Ferguson.

O futebolista Cristiano Ronaldo esteve com Alex Ferguson, um treinador fundamental para a evolução da sua carreira, em Manchester, Inglaterra.

Depois da vitória da Juventus por uma bola frente ao Manchester United, no Old Trafford, Cristiano Ronaldo publicou durante a manhã desta quarta-feira uma fotografia do treinador que o recebeu aos 18 anos em Inglaterra, em 2003.

Agradecido, Ronaldo publicou uma fotografia junto do treinador que continua a admirar.









"Um grande treinador e um homem maravilhoso. Ensinou-me tanta coisa dentro e fora do campo. É bom vê-lo em boa forma, Chefe!", pode ler-se na legenda do craque.