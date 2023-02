Cristiano Ronaldo estreia-se a marcar no Al Nassr

O português Cristiano Ronaldo estreou-se esta sexta-feira a marcar pelo Al Nassr, de penálti, no empate a dois golos com o Al-Fateh, para a 15.ª jornada do campeonato saudita de futebol.

No Estádio Prince Abdullah bin Jalawi, em Al Ahsa, foi o antigo jogador do FC Porto Cristian Tello a inaugurar o marcador, aos 12 minutos, uma vantagem que foi anulada pelo brasileiro Anderson Talisca (ex-Benfica), aos 42, pouco antes de Ronaldo ter a primeira grande chance para marcar, levando a bola a embater com estrondo no travessão da baliza.

No segundo tempo, o Al-Fateh passou de novo para o comando do marcador, face ao remate certeiro do nigeriano Sofiane Bendebka (58), mas, já no período de descontos, Ronaldo (90+3) assumiu a marcação de uma grande penalidade, evitando o desaire da equipa comandada pelo francês Rudi Garcia.

Nos instantes finais, Talisca viu o cartão vermelho direto, face a uma entrada muito dura sobre um adversário.

Com esta igualdade, o Al Nassr, que tem um jogo por disputar, passa a somar 34 pontos, os mesmos do Al Shabab, na liderança do campeonato.