O portal 'The Athletic' avança em Inglaterra que Cristiano Ronaldo não vai participar no último jogo da época do Manchester United, amanhã, frente ao Crystal Palace, devido a uma lesão.Ao que parece o internacional português sofre de um problema na anca, que o impede de dar o contributo à equipa na visita ao Selhurst Park.Ronaldo, de 37 anos, marcou 24 golos em 39 jogos pelo Manchester United esta época.