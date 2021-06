"Cristiano Ronaldo, homossexual": Craque português ouviu cânticos homofóbicos frente à Hungria

Cristiano Ronaldo foi a figura do triunfo de Portugal diante da Hungria, no arranque do Euro'2020 para a Seleção Nacional. O craque português apontou dois golos e voltou a bater recordes mas não escapou a insultos.De acordo com vários meios de comunicação espanhóis, em vários momentos do encontro foi possível ouvir comentários depreciativos tendo como alvo CR7, oriundos de um sectores da Puskás Arena, em Budapeste, que registou mais de 50 mil adeptos húngaros. "Cristiano Ronaldo, homossexual" foi um desses cânticos.A verdade é que Cristiano Ronaldo, mesmo tendo-se apercebido de tais injúrias, respondeu da forma a que tem habituado os adeptos: com golos.