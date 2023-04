O Benfica ganhou um inesperado aliado para aquele que pode ser o jogo do título, na próxima sexta-feira. O seu histórico rival de Lisboa, o Sporting, suspira pela derrota do FC Porto na Luz, na esperança de ainda vir a alcançar um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Caso tal cenário se concretize, e garantindo uma vitória no jogo desta quarta-feira frente ao Gil Vicente e outra na ronda do fim de semana, diante do Casa Pia, o emblema de Alvalade ficaria a dois pontos dos azuis-e-brancos.









Ver comentários