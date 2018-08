Debate entre candidatos à presidência do Sporting marcado por ataques e acusações

Ricciardi acusa Varandas de ser mentiroso e ataca Dias Ferreira.

22:44

Os sete candidatos à presidência do Sporting (Frederico Varandas, José Maria Ricciardi, Tavares Pereira, Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, João Benedito e Rui Jorge Rego) estão este domingo em debate na Sporting TV. A discussão sobre os diferentes projetos tendo em vista as eleições de 8 de setembro está a ser marcada por diversos ataques entre candidatos.



José Maria Ricciardi virou-se contra Dias Ferreira e Varandas e teceu duras críticas sobre os mesmos. Sobre Varandas, o banqueiro afirma que é mentiroso e que este " ficou até ao último segundo a apoiar Bruno de Carvalho". Já sobre Dias Ferreira, Ricciardi afirma: " Dias Ferreira está sempre enervado, mas comigo vai de carrinho".



Saiba o que disseram os candidatos



Ricciardi critica dois adversários



"Benedito e Varandas deram a prova que o grande problema do Sporting é este: não têm capacidade de liderança, poderão ter daqui a uns anos. Dizem que só percebo de economia, mas vi a final da Taça das Taças quando tinha 10 anos. Percebo de futebol, e o aspeto fundamental é a capacidade de liderança. É por isso que o Benfica e o FC Porto ganham. Tirando os 2 campeonatos, os outros 28 ganhou o Benfica, Porto e Boavista. O Sporting teve jogadores e treinadores melhores, mas não ganhou por falta de liderança. O Sporting tem falta de coesão muito grande e que vai até ao balneário, não se consegue blindar."



"Varandas esteve lá 7 anos. Anda a esconder o seu grande apoiante Godinho Lopes. Sétimo lugar, pior resultado de sempre do Sporting. Depois esteve integrado noutras equipas técnicas que deram um tetra ao Benfica. E depois um título ao FC Porto. Um conhecimento fantástico de futebol e os resultados estão à vista."



"José Eduardo foi campeão nacional, que estes dois senhores não sabem o que é. Não precisa do Sporting para nada, conhece o futebol. Tem de haver um código de conduta no balneário, têm de ter obrigações e deveres, devem ser apoiados nos momentos difíceis. O Porto e o Benfica têm diretores, médicos, ganham... Nós também temos tudo e perdemos. Porque não há liderança em cima."



Pedro Madeira Rodrigues mudaria ideias quanto ao treinador, caso o Sporting derrote o Benfica?



"Vitória sobre o Benfica faria todos muito felizes. Sou pessoa que pensa a médio, longo prazo. Antes de começar, quis salvaguardar duas coisas. A parte financeira e o futebol, para lutar pelo título. Com gente competente, teria de enquadrar um treinador. Não vejo Peseiro como treinador a médio prazo. Já Raniri é um gentlemen, garra, talento... Não tenho dúvidas em relação ao meu treinador. Já fiz questão de agradecer ao Peseiro por ter agarrado a equipa, mas deixemos a escolha nas mãos dos sócios"



"Estas coisas são feita em pensamento entre equipa. Não é feito em cima do joelho. José Peseiro não se enquadra no perfil. É uma grande pessoa, grande treinador, mas não acredito que seja treinador para o Sporting".



Tavares Pereira e Peseiro





"Se temos treinadores à mão, não podemos dar imagem de que está mal. Peseiro foi escolhido e tem de fazer o trabalho dele. Que ganhe. Temos é de estar com um sportinguismo familiar. Criar a tal família. Os meus filhos com 34 anos viram dois campeonatos. A situação que está a passar é terrível. Os jogadores não se sentem bem, têm problemas acrescidos de mentalidade porque são obrigados a isso. O que pretendemos é que o Sporting ganhe títulos, não está em causa que seja com Peseiro. Deus queira que este ano ganhemos. Devemos estar juntos. Vou falar com todos os sportinguistas. Mas com as situações que se têm passado, não nos revemos nisso. Que o Sporitng ganhe o quanto antes, se não for este ano, no ano que vem."

"A estratégia do futebol vai ter diretores. Nomes? Existem mas não existem. Porque temos de ter a responsabilidade de ter uma equipa e respeitar quem lá está."



Madeira Rodrigues sobre a questão do treinador



"A maior responsabilidade que temos é dar alegrias aos sócios. Se implicar mudar pessoas, mudamos. Estou a apostar num projeto de longo prazo. Não vou para um projeto tão difícil sem poder escolher as pessoas em quem acredito. Não façam de Peseiro um coitadinho. Ele sente-se à vontade. A Comissão de Gestão deveria ter escolhido um treinador provisório, eu assumi que a sua escolha foi provisória."



João Benedito e o projeto para o futebol





"O desporto é tido pela vertente de atletas de elevado nível, cujo rendimento tem de ser potenciado. Connosco a mentalidade vencedora, vamos trazê-la com as pessoas que queremos a passar a cultura Sporting. Não é romantismo. A nossa candidatura falou com a Comissão de Gestão para ter noção das várias áreas dentro do clube para não estarmos aqui a dizer disparates. Devíamos ter muito mais informação do que se passa dentro do clube e não vir para aqui com informação privilegiada".



"É preciso um diretor desportivo, André Cruz. Experiente, passou por vários clubes no Mundo, consegue antecipar situações como a de Matheus Pereira. O capitão de equipa é alguém que leva a cultura e estratégia para o balneário. Isto de haver 3 ou 4 capitães pode ser foco de instabilidade. Temos de preocupar-nos com isso. Por muito que joguem, sejam velhos ou novos, as pessoas valem pela sua qualidade. Quando se enverga uma braçadeira, a carreira pessoal tem de passar para segundo plano. Chegar a um balneário e ser confrontado pelo capitão é o primeiro garante de estabilidade. Vejam por que é que os rivais não abdicam do jogador A, B, C, ou D. Um jogador que faça parte de um núcleo duro tem de ser envolvido nas decisões, não decidir. Nunca permitira que alguém confrontasse uma equipa técnica ou presidente, aqui se vê a liderança do balneário. Isto não passa só por números, passa por cultura. Dos 86 para os 88 pontos é mentalidade competitiva. Em vez de dizermos que somos roubados... Nesse ano perdemos no U. Madeira. São três pontos".



"Sobre o treinador: estar neste momento a vir com um novo treinador, a palavra que tem de ser passada no balneário por Peseiro sai descredibilizada."



Rui Jorge Rego e o projeto para o futebol



"O nosso projeto tem sido claro em relação ao futebol e diverge das restantes candidaturas. O Pedro dizia que o sportinguismo, ser um gentleman... Não, nós teremos pessoas habituadas a ganhar. O Peseiro não é história, tem contrato de um ano, não podia ser um contrato de três meses. A Comissão de Gestão fez muito bem. Tem dois jogos e duas vitórias, não é uma discussão."



"A vinda de Roberto Carlos significa isto mesmo: ontem fomos falados em mais de 50 países por boas razões. Isto é fundamental para o aumento das receitas no futuro. Ver apenas em Portugal é redutor, sendo Portugal um país com tantos países irmãos e afinidades."