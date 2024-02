Deco elogia treinador do Sporting: “Amorim tem um estilo parecido ao do Barcelona”

O Barcelona está muito atento à prestação de Rúben Amorim em Alvalade. "Sei que está a fazer um bom trabalho no Sporting e que joga com um estilo parecido ao do Barcelona", disse Deco, atual diretor-desportivo do emblema blaugrana.



Ainda assim, o antigo jogador da seleção nacional admite a "pouca experiência" do treinador dos leões. "Quantos técnicos estão preparados para tomarem conta do Barcelona e para o peso e a responsabilidade? Ainda por cima deste Barcelona, com todas as dificuldades que carrega", salientou Deco ao ‘Nascer do Sol’, numa altura em que o clube procura um novo treinador, uma vez que Xavi Hernández já anunciou que vai sair no final da temporada: "Há um método que está esgotado e temos de descobrir alguém que venha romper de vez com o passado e avançar para um novo paradigma."





Rúben Amorim, tal como Sérgio Conceição (FC Porto), é um nome que Deco conhece bem, estando em análise para assumir o Barcelona para a temporada 2024/2025.O técnico, de 39 anos, tem contrato com o Sporting até 2026, mas já reconheceu que muito dificilmente ficará em Alvalade se não conquistar títulos esta temporada. "Se não ganharmos, sairei pelo meu pé. Mas isso já era a nossa conversa de sempre. Não por não conseguirmos ganhar, mas porque dois anos seguidos sem ganhar títulos não pode acontecer", salientou o treinador após a eliminação na meia-final da Taça da Liga, ao perder com o Sp. Braga (1-0).Para além do Barcelona, e tal como o Correio da Manhã já avançou, o Liverpool é outro dos clubes que está a seguir de muito perto a carreira de Rúben Amorim. Jurgen Klopp também vai deixar o clube no final da temporada, abrindo caminho para um novo timoneiro em Anfield Road.A cláusula de rescisão que consta no contrato de Rúben Amorim é de 20 milhões de euros, sendo que se a proposta vier de um clube português esse valor aumenta em 10 M €, para 30 M €.Rochinha rescindiu na sexta-feira o contrato que o ligava ao Sporting e ruma aos turcos do Kasimpasa. O extremo, de 28 anos, chegou ao Sporting em 2022/23, proveniente do V. Guimarães a troco de 2 milhões de euros, e foi opção em 20 jogos, com um golo e duas assistências. Esta temporada, porém, foi emprestado ao Al-Markhiya, do Qatar.O avançado Paulinho continuou ausente dos trabalhos do Sporting na sexta-feira. O jogador está a contas com um traumatismo no pé direito e muito dificilmente vai recuperar a tempo de enfrentar a sua ex-equipa, no domingo, em Alvalade. O central St. Juste e o lateral Fresneda também recuperam das respetivas lesões e estão fora do duelo com os minhotos.

Sporting absolvido

O Sporting e os técnicos João Pereira e Tiago Teixeira foram absolvidos de uma queixa da Associação de Treinadores devido à falta de habilitações.