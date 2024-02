Liverpool entre Rúben Amorim e Xabi Alonso Paulinho

O Liverpool tem em Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) e Rúben Amorim (Sporting) os treinadores preferidos para substituir Jurgen Klopp, que já anunciou que deixa os ‘reds’ no final da temporada.









Segundo a imprensa ligada ao clube da cidade dos Beatles, o português surge como forte possibilidade para assumir o cargo, mas como alternativa ao espanhol. Alonso tem um longo passado como jogador do Liverpool e no contrato com o Bayer Leverkusen tem uma cláusula que lhe permite sair para o atual líder da Premier League (assim como para Bayern Munique e Real Madrid, clubes onde também jogou). O trabalho que tem feito na liga alemã despertou o interesse do Liverpool, que já contactou o técnico de 42 anos.

Rúben Amorim surge logo a seguir entre os preferidos. Os resultados desportivos alcançados no Sporting têm chamado a atenção de grandes clubes europeus. Em desfavor da sua contratação está a cláusula de rescisão que ascende a 20 milhões de euros. O treinador português de 39 anos já fez saber que deixa Alvalade no final da época (apesar de ter contrato) se não conquistar títulos.









Leia também Rúben Amorim está na lista do Liverpool Os outros nomes em agenda no Liverpool são Roberto De Zerbi and Julian Nagelsmann.

O avançado Paulinho está em dúvida para o jogo de domingo com o Sp. Braga para a Liga. O jogador já esteve ausente no jogo da Taça de Portugal em Leiria devido a um traumatismo no pé direito. Esta quinta-feira, no regresso dos leões aos treinos em Alcochete, Paulinho voltou a não estar disponível para Rúben Amorim. Para além do avançado, o central St. Juste e o lateral Fresneda continuam a recuperar das lesões e por isso não poderão ser opções do técnico para o jogo.