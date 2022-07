Desacatos entre adeptos do SC Braga e Celta de Vigo ferem polícias

Adeptos do SC Braga e do Celta envolveram-se em desacatos na sexta-feira à noite após um jogo particular entre as duas equipas. A cena de pancadaria ocorreu junto ao Estádio Municipal, em Braga, e levou à intervenção das autoridades. A PSP foi forçada a efetuar disparos para o ar de forma a dispersar os adeptos.



Três agentes ficaram feridos no meio da confusão, sendo que apenas um deles foi hospitalizado. Foi atingido com uma pedra. Há ainda relatos de que adeptos do Celta de Vigo ficaram feridos, mas a Cruz Vermelha Portuguesa, que estava responsável pelo socorro, não fez qualquer transporte para o hospital.





Registaram-se ainda duas detenções de adeptos do SC Braga. Um deles foi detido por arremessar pedras à polícia e o outro por insultar e ameaçar os agentes.