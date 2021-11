Novas imagens mostram adeptos do Borussia Dortmund a atacar agentes da PSP no Bairro Alto em Lisboa

Um autêntico caos no Bairro alto em Lisboa com adeptos do Borrussia de Dortmund ocorreu na noite desta terça-feira. Pelo menos sete adeptos foram detidos e dois polícias feridos.Dezenas de alemães provocaram uma enorme confusão em Lisboa e a Polícia teve de intervir em força para travar os desacatos.Houve mesmo confrontos diretos com a polícia que se encontrava no local.Recorde-se que o Sporting e o Borussia Dortmund defrontam-se esta quarta-feira, num jogo da Liga dos Campeões.sabe que junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, também foram registados vários feridos na sequência de confrontos entre adeptos do Sporting e do Aek Atenas."Os desacatos terão começado às 23h40 na Rua da Atalaia, no Bairro Alto. Cinquenta adeptos do clube alemão Borussia Dortmund começaram a arremessar vários objetos, entre cadeiras, mesas", relatou a fonte.Os sete detidos alemães passaram a noite nos calabouços do Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide. Estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada por agressões e arremesso de pedras a polícias, e ainda resistência e coação. Vão ser presentes em príncipio esta quarta-feira à tarde no tribunal de instrução criminal.