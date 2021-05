Diogo Jota vai falhar o resto da época e está em risco de não ir ao Euro’2020.





O avançado do Liverpool lesionou-se num pé, na passada quinta-feira, na vitória em casa do Man. United (4-2). Jurgen Klopp, técnico dos ‘reds’, revelou este domingo, antes do jogo com o West Bromwich (triunfo fora por 2-1), a gravidade da lesão do português. “Contraiu algo no osso. Não é muito sério, mas é o suficiente para a época terminar para ele”, indicou.