Dorival Júnior despede-se do São Paulo rumo à seleção brasileira

O treinador Dorival Júnior vai ser o novo selecionador brasileiro de futebol, sucedendo ao interino Fernando Diniz, anunciou esta segunda-feira em comunicado o São Paulo, clube ao qual o técnico pertencia.

"O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do treinador Dorival Júnior, que solicitou a rescisão para assumir o comando da seleção brasileira", anunciou no domingo o São Paulo.

O mesmo comunicado contém declarações do técnico, que fala da "realização de um sonho pessoal", que só foi possível porque teve "o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo".

Dorival Júnior, de 61 anos, ainda não foi confirmado oficialmente como novo selecionador brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que poderá acontecer na quarta-feira, segundo o Globo Esporte.

O convite ao treinador do São Paulo partiu do regressado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Dorival Júnior, técnico desde 2003, esteve recentemente no Flamengo, ao serviço do qual conquistou, em 2022, a Taça Libertadores e a Taça do Brasil.