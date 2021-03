"Dou e darei sempre tudo pelo meu país": Ronaldo reage após partida polémica entre Portugal e Sérvia

Cristiano Ronaldo rematou para a baliza da Sérvia, a bola ultrapassou a linha de golo, mas o árbitro mandou seguir o jogo. Na sequência, CR7 viu o cartão amarelo por protestos.







O capitão da seleção portuguesa atirou a braçaceira de capitão ao chão após o apito final.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa de futebol, reagiu, na conta pessoal do Instagram, ao resultado do jogo entre Portugal e a Sérvia que terminou de forma polémica depois do árbitro não marcar um golo do jogador.