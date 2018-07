Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dragão com dúvidas no arranque da época

Sérgio Conceição ainda com muitas incertezas quanto a entradas e saídas na equipa.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:34

O FC Porto começa, hoje, a preparação da nova época, no centro de treinos do Olival, com ainda muitas dúvidas quanto à saída e permanência de alguns jogadores do plantel.



O técnico, Sérgio Conceição, ainda não sabe se vai poder contar com elementos chave da equipa para a temporada 2018/19, nomeadamente Herrera, Marega, Alex Telles e Brahimi, que estão a ser cobiçados por vários clubes de topo do futebol europeu. Também o futuro de Miguel Layún não está definido. Certa é a saída de Diego Reyes, cujo contrato terminou no sábado.



Em relação a entradas no plantel, a prioridade está em reforçar o centro da defesa. Os azuis e brancos perderam o capitão, Iván Marcano, para a Roma e procuram um sucessor para o espanhol. No topo da lista estão Chancel Mbemba, do Newcastle, e Raul Silva, do Sp. Braga.



Os dois agradam a Sérgio Conceição e pelo menos um deles, deverá ser contratado para formar dupla com Felipe. Outro dos alvos do FC Porto é o médio da Udinese Rodrigo De Paul. A imprensa italiana deu conta de um negócio -a rondar os oito milhões de euros - praticamente concluído, mas a transferência do argentino, para Portugal, ainda não se concretizou.



Quintero deixa tudo em aberto

Juan Quintero, médio do FC Porto que foi cedido ao River Plate, está a ser cobiçado pelo Real Madrid e Chelsea. Mas para já, o foco do colombiano está no campeonato do Mundo. "Não é o momento para falar desse tema. Estou feliz e concentrado na seleção da Colômbia", disse Quintero.



Maxi quer ficar mais um ano

Maxi Pereira ainda está ao serviço do Uruguai no Mundial, mas já pensa na nova época com o FC Porto. "Penso que vou voltar. Sempre disse que queria ficar mais um ano. Dinheiro não é problema. Falei com o treinador e espero ficar mais um ano", referiu o lateral direito.



PORMENORES

‘Tubarões’ atentos

Há quatro titulares do FC Porto que têm mercado: Herrera (Roma, West Ham e Lyon), Alex Telles (Liverpool e PSG), Marega (Everton e Aston Villa) e Brahimi (Roma e Wolves).



Sem internacionais

Herrera, Layún e Corona (México) e Maxi Pereira (Uruguai) vão falhar o arranque da época, por estarem no Mundial.