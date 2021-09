Dragão de raça empata com o Atl. Madrid

Foi bom e foi mão. No jogo de estreia do FC Porto no grupo da morte da Liga dos Campeões, a equipa de Sérgio Conceição mostrou fibra europeia, segurou o campeão espanhol e esteve perto da vitória num golo anulado por toque fortuito de Taremi com a mão antes de a bola cruzar a linha.Comecemos como deve ser, pelo início. O treinador do FC Porto não facilita a vida aos adversários no que ao estudo do onze titular diz respeito: Zaidu emergiu do mundo dos proscritos para titular na Champions. Do outro lado, Corona no lugar de João Mário, Grujic no miolo e, na frente, reposta a dupla que rima, Toni e Taremi.Consistentes e sempre ligados à corrente, os homens de Conceição mantiveram o Atlético longe da baliza - exceção a um remate de Suárez para defesa de Diogo Costa, aos 6’. No reverso da moeda, a mesma face. O FC Porto pouco perigo criou, só com Taremi a falhar uma bola que lhe caiu do céu, logo aos 7’.A partir daí, luta, guerra, batalha, podemos disfarçar isto de forma mais ou menos bélica, mas futebol é que foi poucochinho. Zaidu ainda teve nos pés uma oportunidade - Kondogbia foi mais lesto e cortou a bola.Portanto, 45 minutos e mais qualquer coisa, quatro remates, apenas um enquadrado. Más notícias por altura do intervalo só mesmo os três amarelados no lado português. Um deles, Zaidu, saiu e entrou Wendell.A segunda parte começou com bola ao poste. Otávio tenta um cruzamento de longa distância e acaba no ferro. Taremi não consegue a recarga. Reagiram os homens da casa com três substituições que apertaram um pouco os azuis-e-brancos. Correa teve um belo remate, aos 68’, mas Diogo Costa voltou a mostrar que é um guarda-redes de grande nível.Conceição lá estabilizou o barco e ia recebendo uma prenda dos espanhóis. Um mau atraso acaba com Taremi a conseguir marcar o golo, só que, na queda após choque com Oblak, tocou com a mão na bola antes de entrar. No final, Mbemba foi expulso, sem danos de maior. O dragão não desilude: a fibra de Champions mantém-se."Foi um ponto conquistado, queríamos conquistar os três. Fizemos um bom jogo, entre duas boas equipas. Sinto alguma frustração por não ter ganho", disse Sérgio Conceição no final, assumindo que o FC Porto dispôs das "chances mais claras para marcar", principalmente no segundo tempo. O técnico portista admitiu ter retirado o lateral Zaidu ao intervalo por este já ter amarelo. "Senti o árbitro com facilidade em dar amarelos aos jogadores do FC Porto", salientou.A comitiva do FC Porto recebeu na noite de terça-feira uma visita especial no hotel onde se alojou em Madrid: o ex-guarda-redes Iker Casillas, que representou os dragões. Reviu amigos, ex-colegas e conviveu com o grupo ao qual pertenceu.Sérgio Conceição surpreendeu no onze e a resposta foi muito positiva de uma equipa que tem sempre fibra de Champions. A tal ‘cabeça-dura’ do técnico foi acompanhada de barba rija dos seus pupilos.João Félix foi uma sombra e o espelho de uma equipa que mostrou muito pouco para os nomes que tem no plantel. Perdas de Pepe, por lesão, e de Mbemba, expulso, são preocupações para o que aí vem.A bola já vai a caminho da baliza vazia quando Taremi toca, em queda, com a mão, mas a regra é assim. Benévolo no amarelo a Zaidu, prejudicou os portistas em faltas a meio-campo.- A defesa a remate de Suárez mostrou que estava ali para parar tudo. Após o intervalo teve uma intervenção monstruosa a remate de Correa. Um ponto conquistado muito graças si.– Regressou à lateral e cumpriu. No plano ofensivo mostrou-se a espaços com alguns raides até à linha.– Só por uma vez perdeu de vista Suárez. Bem na antecipação e no jogo aéreo. Imperial até à expulsão.– Sempre no mesmo nível. Ou seja, altíssimo. Saiu com problemas físicos.– De proscrito na Liga a titular na Champions. Condicionado com o amarelo, saiu ao intervalo.– Trabalho invisível foi importante para travar o miolo colchonero.– Teve um bom cabeceamento e ajudou Uribe nos duelos.– Trabalhou muito. Roubou várias bolas, mas não foi tão decisivo nas ações ofensivas como costuma ser.– Seta apontada à baliza do Atlético. Muito desequilibrador. Faltou o golo.– Teve a melhor chance mas não acreditou que a bola lhe ia sobrar e atirou para fora. Ainda marcou, mas antes tocou com a mão.– Lutou mas esteve muito pouco em jogo.– Estreia competente do lateral brasileiro.– Entrou e manteve a bitola de Pepe. Seguro.– Segurou a bola.– Levou mais experiência à equipa.– Tentou agitar.