O FC Porto fechou 2022 com uma dívida de quase 34 milhões de euros a Sp. Braga e Sporting, equipas com as quais está a disputar os lugares de acesso à Champions e a receita milionária que essa competição acarreta.



De acordo com o relatório e contas do 1.º semestre, que o CM consultou, os portistas têm um passivo de 23,75 M € em relação ao Sp.









Ver comentários