Dragão imperial bate P. Ferreira por 4-2 e segue firme no trono

O FC Porto deu este domingo mais uma prova de força e foi demolidor no triunfo sobre o P. Ferreira, por 4-2, com a dupla Taremi-Evanilson a lançar os dragões para o título quando faltam nove jornadas para o fim do campeonato.As preocupações do FC Porto nesta deslocação a Paços de Ferreira eram legítimas, mas a verdade é que os dragões acabaram por fazer um passeio que permitiu manter os seis pontos de vantagem para o Sporting, segundo classificado, que tinha ganho na véspera ao Arouca.A equipa de Sérgio Conceição entrou a mandar no jogo e a acercar-se com perigo da baliza de André Ferreira. Apenas foi preciso esperar pouco mais de um quarto de hora para que os dragões materializassem esse domínio em golos. Numa boa jogada de envolvimento do ataque, Taremi falhou na cara do guarda-redes, mas o lateral Wendell recuperou a bola e assistiu Pepê para o 1-0.A equipa de César Peixoto teve uma reação e até chegou à igualdade por Delgado, após um cruzamento de Antunes.Mas esse golo só veio acicatar o dragão, que demorou seis minutos para retomar a dianteira no marcador através de Evanilson, após uma assistência de Taremi. Os pacenses quiseram sair a jogar com bola no pé mas a pressão alta portista não o permitiu e causou problemas.Na segunda metade, continuou o festival Taremi-Evanilson. O 3-1 surgiu pelo brasileiro, que fez o seu segundo golo da partida, após mais um passe do iraniano.No 4-1 inverteram-se os papeis, com Taremi a marcar após assistência de Evanilson. As contas estavam saldadas. A vantagem fez o FC Porto levantar o pé, com Sérgio Conceição a aproveitar para rodar alguns jogadores a pensar nas próximas batalhas. E foi nesse período que o P. Ferreira conseguiu criar mais perigo. Wendell negou um golo a Luiz Carlos em cima da linha de golo e Gaitán, acabadinho de entrar, marcou ao segundo toque na bola, depois de ter iniciado a jogada do 4-2.Triunfo justo dos dragões, quando já só faltam nove... finais até ao título.A dupla Taremi-Evanilson está imparável. O iraniano já soma 13 golos e 12 assistências na Liga e o brasileiro, que marcou cinco golos nos últimos cinco jogos, tem 11 golos apontados e tem três assistências. Ontem estiveram demolidores.O P. Ferreira pagou o preço de querer sair a jogar com bola. A pressão alta portista resultou porque não houve agressividade pacense. Fizeram a primeira falta apenas aos 42 minutos de jogo.A arbitragem não teve influência no resultado, mas registou pequenas falhas, quer no capítulo disciplinar, quer em lances como lançamentos e cantos. Há um atraso ao guardião portista que passou em claro.- Está ‘on fire’. O trabalho incansável na frente de ataque foi recompensado com mais dois golos. Ainda teve tempo para assistir no 4-1. Decisivo.– Ficou a meio caminho no cruzamento que deu o empate. Boa defesa aos 58 minutos.– O 1-1 começou na sua zona. Ainda assim, exibição positiva.– Segurança a toda a prova. A confirmar-se a sua saída no final da época, o dragão fica a perder.– Nos dois golos pacenses ficou sempre a meio caminho. Inconstante.– Assistência para o golo de Pepê e um corte providencial não compensam as pobres abordagens nos lances dos golos do Paços.– Controlou o meio-campo com um poder físico invejável. Ação importante.– Belo jogo do médio. Teve a primeira chance de golo e depois abriu o livro em três dos golos dos dragões.– Os protagonistas do jogo foram outros. Falhou o 5-1 aos 71’.– A crescer de jogo para jogo. Marcou e teve outras ações importantes.– Forma a melhor dupla de ataque da Liga portuguesa com Evanilson. Duas assistências e um golo.– Cumpriu.-Remate forte.– Refrescou.– Pouca bola.– Sem tempo.