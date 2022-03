Os bons resultados desportivos ajudaram o FC Porto a reduzir o fosso para os dois rivais no que toca à avaliação dos planteis. Após o fecho do mercado de inverno, a 31 de janeiro, a equipa portista valia menos 63,5 milhões e 15,2 milhões de euros do que as suas congéneres de Benfica e Sporting, respetivamente.