Dragão sem fogo tropeça no Jamor

OFC Porto esbarrou ontem na boa organização defensiva do Belenenses SAD e empatou a zero no Jamor, podendo sair desta jornada com um atraso de seis pontos para o Sporting, caso os leões vençam hoje o Marítimo.Sérgio Conceição prometeu e rodou alguns jogadores. Fez quatro alterações face ao último onze, colocando no banco Corona, Marega, Luis Díaz e Zaidu.As mudanças retiraram poder de fogo à equipa portista. O domínio territorial foi sempre dos dragões, que revelaram uma incapacidade gritante para fazer golos.O FC Porto até conseguiu manietar com alguma facilidade a equipa do Belenenses SAD, mas claudicava na finalização. Algumas vezes devido ao mérito da defesa anfitriã e do seu guarda-redes Kritciuk.Taremi, Evanilson, Sérgio Oliveira e Uribe foram os mais perigosos, mas sem êxito. O desacerto ofensivo dos dragões fez o Belenenses SAD acreditar que podia disputar o resultado. Explorou bem o contra-ataque e ainda conseguiu levar o credo à boca dos portistas.Na etapa complementar, Sérgio Conceição tentou emendar a mão e colocou Luis Díaz, Corona e Marega. O FC Porto tornou o seu jogo mais fluido e objetivo. Mas a muralha da equipa de Petit revelou-se intransponível.A equipa da casa também foi à procura dos pontos. Apanhou o dragão em contrapé e criou perigo. No entanto, também se revelou incapaz de chegar ao golo.O choque de cabeças entre Kritciuk e Nanu interrompeu a partida durante mais de 10 minutos. As equipas arrefeceram.Demoraram a retomar a cadência do jogo e isso talvez tenha beneficiado a equipa que defendia.Na fase final, o desespero apoderou-se dos jogadores portistas, que começaram a bombardear bolas para a área, mas a solidariedade revelada pela defesa do Belenenses SAD aguentou até ao fim. Os dragões perdem pontos onde não esperavam."Como é que o Conselho de Arbitragem mete este árbitro aqui hoje? Isto independentemente de nós termos de meter a bola dentro da baliza. Aquele lance do Nanu é penálti em todo o lado do Mundo. É involuntário, mas eu pergunto: alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, fomos roubados", disse Sérgio Conceição no final, revoltado com a arbitragem.A muralha formada pela defesa do Belenenses SAD foi intransponível. Solidariedade e união entre os três centrais e uma grande exibição de Kritciuk travaram o Dragão.O treinador do FC Porto menosprezou o adversário e rodou a equipa a pensar no jogo de domingo com o Sp. Braga. Perdeu dois pontos importantes na luta pelo título.Houve vários casos no jogo, mas a atuação do VAR ajudou a resolvê-los da melhor maneira. O choque entre Kritciuk e Nanu foi com as cabeças, pelo que não há uma grande penalidade.