Rúben Amorim sucede Silas por 10 milhões de euros

O Sporting, da I Liga de futebol, confirmou esta quinta-feira a contratação do treinador Rúben Amorim ao Sporting de Braga, por 10 milhões de euros, em comunicado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sporting SAD vem (...) informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga -- Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de dez milhões de euros", lê-se no comunicado.

De acordo com os 'leões', além destes três nomes, a equipa técnica da equipa principal de futebol contará ainda com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago Ferreira.

Rúben Amorim torna-se no quarto treinador dos 'leões' esta temporada, sucedendo a Silas, cuja rescisão tinha sido anunciada na quarta-feira.

Também em comunicado à CMVM, o Sporting de Braga confirmou o acordo com os 'leões', explicando que o pagamento da cláusula de rescisão de Rúben Amorim será feito em duas tranches, a última das quais acrescida de juros de 6% (155 mil euros).

O Sporting pagará a primeira parcela, de cinco milhões de euros, até sexta-feira (06 de março) e a segunda até 05 de setembro de 2020, à qual acrescem os juros. A quantia referente ao IVA será paga até final de março.

Rúben Amorim, que enquanto futebolista se notabilizou no Benfica, chegou a técnico principal do Sporting de Braga há apenas dois meses, substituindo o despedido Sá Pinto e levando os arsenalistas do décimo ao terceiro lugar na I Liga.

O antigo futebolista, de 35 anos, esteve à frente do Braga em 13 jogos, venceu dez, perdeu dois -- que custaram a eliminação na Liga Europa, com o Rangers -, e empatou um, no campeonato com o Gil Vicente e quando estava reduzido a dez jogadores.

Oito vitórias no campeonato, três das quais com FC Porto (2-1), Benfica (1-0), ambas fora, e Sporting em casa (1-0), trouxeram desde o início de janeiro os bracarenses do décimo para o terceiro lugar.

Pelo caminho, Rúben Amorim 'deu' ainda ao Sporting de Braga a segunda Taça da Liga do seu palmarés, com os minhotos a eliminarem o Sporting nas meias-finais (2-1) e a baterem o FC Porto na final (1-0).

O Sporting é o terceiro clube que Rúben Amorim treinará, depois de uma curta passagem na última época pelo Casa Pia (Campeonato de Portugal), do qual saiu, castigado pelo Conselho de Disciplina [decisão mais tarde revogada pelo Tribunal Arbitral do Desporto], por ter, alegadamente, dado indicações enquanto treinador estagiário.

Esta época, Rúben Amorim, que continua sem ter o nível de formação exigido para treinar uma equipa da I Liga -- o que originou críticas da Associação de Treinadores -, assumiu o Braga B e, há pouco mais de dois meses, a equipa principal bracarense, enfrentando agora o maior desafio da curta carreira de treinador.

Nos 'leões', o novo técnico substitui Silas, que foi seu companheiro de equipa no Belenenses, e que no Sporting já tinha entrado esta época para o lugar de Marcel Keizer, numa transição em que Leonel Pontes também foi técnico interino.

O Sporting segue no quarto lugar da I Liga de futebol, a quatro pontos do Sporting de Braga, a 20 do líder FC Porto e a 19 do Benfica.