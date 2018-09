Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de passar informação ao Benfica sai da prisão com pulseira eletrónica

José Augusto Silva era o único em prisão preventiva no processo que tem a Benfica SAD como arguida.

Por Tânia Laranjo | 11:12

O funcionário judicial, José Augusto Silva, que ficou em preventiva no processo e-toupeira vai sair da prisão. O suspeito vai para casa com pulseira eletrónica, depois do juiz ter considerado que não pode prejudicar a investigação.



Em atualização