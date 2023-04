Sérgio Conceição: "Defrontar o Benfica é como defrontar outro adversário qualquer"

"Acho que tem pouco a ver com o jogo de amanhã. Estamos permanentemente pressionados a dar o nosso melhor neste clube. O que aconteceu há bocado no treino conta para a preparação e, se o jogo tiver o resultado que queremos, tudo bem. Se não, perder é um problema. Não gostamos de perder e vive-se muito pouco aquilo que são as vitórias, mas vivem-se de forma muito intensa todas as derrotas. Estar a minha figura perto de Pedroto em pintura... Está muito longe da história que ele e eu fizemos. O meu foco está no jogo de amanhã, mas obviamente que agradeço toda essa paixão que os adeptos, sócios e simpatizantes têm pelo nosso presidente e pelo senhor Pedroto. Se eu não ganhar amanhã, muitos desses já mudam um bocadinho. E é justo que assim seja"."Ter mais opções, as tais boas dores de cabeça, e não aquelas que fazem mal... Nenhum treinador quer essas últimas. O meu discurso sempre foi o de confiança total em toda a gente, mesmo em jogadores que 'sobem' da equipa B e vêm treinar connosco. Vamos lidando com essa situação. A beleza do jogo é ganhar. Sou muito pragmático nisso. Utilizo quem tenho à disposição e, no ano passado, a opinião foi quase unânime. Futebol fantástico com outros jogadores que estavam no plantel e permitia-nos chegar à baliza do adversário para marcar golos de uma forma e tentar não sofrer depois. Era uma dinâmica um bocadinho diferente. Mas lá está, é a história de que tocar violino só é bom aos olhos de quem vê"."Os jogos são todos decisivos e ganham essa força a partir do momento em que ficam a faltar sete depois deste. Se ganharmos na Luz e perdermos o jogo a seguir, ficará difícil na mesma. Digo sempre que isto são jogos de seis pontos. Podemos sair do Estádio da Luz com menos treze ou a sete do Benfica, ou com a mesma diferença. O que queremos é ganhar o jogo e somar três pontos importantes, não deixando que o adversário os some"."É um jogo importante, é um clássico. É onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional... Nós preparamos os jogos todos da mesma forma. Obviamente que o ambiente, e aquilo que anda à volta de um jogo desta dimensão, é diferente e os jogos sentem isso. Mas quando o árbitro apita, esquecemos tudo aquilo que está à nossa volta. Aliás, uma das coisas que digo sempre é que há muitos jogadores, e eu gostaria que muitos deles jogassem de tampões nos ouvidos. Só para se focarem no que têm de fazer durante o jogo. O que passo à equipa é que o estado de espírito é exatamente igual. É verdade que estamos a uma distância a que não estamos habituados, e sabemos o jogo que vamos ter pela frente. Não colocamos sequer o cenário de não ganhar o jogo, não entra na nossa preparação nem na nossa cabeça. Na nossa preparação a todos os níveis, e emocional também, há uma palavra: vitória. E não foi nenhuma referência à águia...(risos)".