Tinha sido uma combinação perfeita... não fosse o empate do Benfica no Estádio da Luz frente ao Moreirense esta segunda-feira.A aposta divulgada nas redes sociais por uma conhecida casa de apostas mostra que celebrar só mesmo no fim. Depois de 12 previsões acertadas... um apostador estava a uma vitória das águias de conseguir levar para casa 1992 euros, no entanto, as águias empataram na Luz frente à equipa de Moreira de Cónegos.