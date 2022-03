Num jogo entre duas equipas em posição desconfortável na classificação, nenhuma se ficou a rir. Tondela e Arouca repartiram os pontos, situação que mantém ambos ‘ligados à máquina’, na fuga aos lugares escorregadios da tabela.





Expectativa maior a rodear a prestação da formação da casa, depois da saída, a meio da semana, do treinador espanhol Pako Ayestarán. Nuno Campos pegou na batuta, manteve os mecanismos existentes, mas tal não foi suficiente para chegar à vitória. De resto, o jogo até começou mal para o Tondela, que sofreu um golo logo aos 4’, por André Silva. Num duelo intenso, mas não necessariamente bem jogado, os beirões não desanimaram e fizeram pela vida, na tentativa de inverter a tendência dos últimos jogos. Antes do intervalo consumaram a reviravolta, com golos de Eduardo Quaresma e Salvador Agra. Mas faltava ainda a segunda parte. E de novo André Silva, figura do Arouca e homem do jogo, mostrou serviço ao bisar, aos 69’, restabelecendo a igualdade. Que acabou por se ajustar.