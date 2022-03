Da ressaca à festa foi um penálti: FC Porto vence Tondela por 4-0

Não há fome que não dê em fartura. Na ressaca da derrota europeia, o FC Porto começou pobre, mas acabou com um festim. Um penálti sobre Taremi perto do intervalo desbloqueou um jogo difícil que uma expulsão e o talento saído do banco dos dragões transformaram em goleada. Pressão sobre o leão e aviso ao Lyon, que este domingo perdeu (2-4).O desaire frente aos franceses levantou um alarme sobre a condição física dos titulares azuis-e-brancos. Sérgio Conceição não foi de modas e pouco mexeu, dando apenas prioridade a Fábio Cardoso no lugar do lesionado Pepe e escolhendo Wendell em detrimento de Zaidu.Só que os problemas do encontro a meio da semana mantiveram-se. O FC Porto mostrou-se pouco fresco e lúcido e ao Tondela faltou destreza para lucrar com alguma desorientação do líder do campeonato. Ao intervalo, sete remates para cada uma das equipas transmitiam um equilíbrio de forças.É verdade que as melhores oportunidades foram dos homens de Conceição, por Wendell (6’) e Pepê (22’), mas Diogo Costa nunca esteve sossegado e apanhou um susto maior, numa defesa a dois tempos, aos 39’. Quando se esperava pelo intervalo, Taremi, à última, desvia uma bola do defesa e é pontapeado na área. Gustavo Correia não viu e foi o VAR a dar o alerta. O iraniano não falha dos 11 metros: oito golos em oito tentativas ao serviço do FC Porto.Penálti a curar a ressaca e a começar a festa. Na segunda parte, os dragões voltaram a começar amorfos, contudo, as substituições de Conceição deram outra energia à equipa: o filho Francisco enviou uma bola ao poste (63’), antes da expulsão do tondelense Hernando.Ao contrário do que aconteceu com o Gil, o FC Porto soube aproveitar bem a vantagem numérica, já com mais reforços saídos do banco. Um deles, Galeno, fez o 2-0, após combinação com Otávio. Um golpe definitivo na resistência dos beirões. Aos 76’, mais uma belíssima jogada e Fábio Vieira a marcar de recarga. Três minutos depois, cereja no topo do bolo, com Francisco Conceição a finalizar os números da vitória. Fuga ao leão e venha o Lyon.Três golos saídos do banco. Mesmo antes da expulsão de Hernando, Francisco Conceição e Fábio Vieira tinham mostrado ao que vinham, mas foi depois do vermelho que o resultado se avolumou, para lucro dos dois jovens e do reforço Galeno.Conceição escolheu, de novo, praticamente os mesmos que começaram com o Paços e o Lyon e, tal como frente aos franceses, a primeira parte voltou a ser em câmara lenta. Valeu a falta de jeito tondelense nos sete remates até ao intervalo.Valeu o alerta do VAR no pontapé de Sagnan sobre Taremi, no penálti. No lance da expulsão, apesar do primeiro contacto de D’Almeida, o derrube é feito por Manu Hernando, que leva o segundo amarelo. Golo bem anulado a Martínez (89’).- Apareceu quando a equipa precisava. Sofreu a falta que deu o penálti e não hesitou na hora de o converter. Abriu o caminho para um triunfo que acabou por ser tranquilo.– Atento num ressalto de bola em Uribe e uma defesa a dois tempos em cima da linha.– Integrou bem os lances ofensivos e cruzou para Pepê cabecear por cima.– Seguro a defender e perigoso a atacar. Cabeceamento às malhas laterais.– Simples e sem complicar. Cumpriu.– Apareceu na zona de ponta de lança e cabeceou por cima com perigo. Um remate à figura.– Trabalhou muito no meio-campo. Recuperou bolas e lançou ataques.–Um livre com perigo para a cabeça de Mbemba.– É o óleo que mantém o motor portista a bombar. Assistiu Galeno no 2-0.– Fez uma grande jogada individual, mas Wendell desperdiçou.– Apagado e longe de criar perigo.– Trouxe criatividade e fome de golo. Marcou o 3-0.– Um remate ao poste e acabou por fazer o 4-0.– Endiabrado. Fez o 2-0 e iniciou a jogada do 4-0.– Grande passe para o golo de Francisco Conceição.– Viu um golo anulado. Mostrou raça.