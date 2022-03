Golpe duro abala FC Porto na Liga Europa

O FC Porto caiu em casa, frente ao Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Uma queda com direito a vídeo: o VAR validou um golo aos franceses, anulou um aos dragões e reverteu um penálti assinalado a favor da equipa de Conceição.E é pelo treinador portista que começa a história do jogo. Desta vez, Sérgio apostou no mesmo onze do campeonato - à exceção da lateral esquerda, já que Wendell estava castigado. Não resultou. Desde o início que os homens de Peter Bosz pareceram mais frescos - jogaram na passada sexta-feira e os azuis-e-brancos no domingo.Na verdade, estatisticamente e em termos de oportunidades, pode falar-se em equilíbrio, mas o Lyon parecia estar no comando das operações. Diogo Costa, por duas vezes, segurou o nulo, tal como Anthony Lopes na baliza contrária, num remate em jeito de Vitinha. Antes do intervalo, Toko Ekambi tem dois desperdícios incríveis.Conceição foi obrigado a tirar Pepe - ficou muito maltratado logo no início, em choque com Paquetá, mas aguentou até ao descanso - e promoveu a estreia de Rúben Semedo. O encontro manteve a toada de golpe e contragolpe, porém, sempre com maior tremedeira nos dragões - o que se confirmou aos 59’, com todos os elementos da defesa portista ultrapassados naquele que seria o único golo. O árbitro anulou por fora de jogo, mas Semedo deixou o adversário em posição regular. VAR e 0-1.O FC Porto reagiu, viu um penálti ser-lhe atribuído e logo retirado pelo VAR. Até ao final, Galeno e Aouar falharam oportunidades de ouro nos dois lados. Mbemba marcou mesmo, mas lá veio o videoárbitro estragar a festa. Golpe duro. O dragão vai a França em desvantagem.O Lyon é, nesta altura, o nono classificado da Liga Francesa, mas esta quarta-feira demonstrou argumentos para bem mais. Homens rápidos e possantes na frente foram o cabo dos trabalhos para os dragões.Desta vez, Conceição decidiu manter, à exceção da obrigatória na lateral esquerda, o onze do campeonato. Perdeu a aposta. Num relvado pesado e apesar da luta até final, a equipa mostrou-se cansada.Salvo pelo VAR. Nada a dizer nos golos. Dúvidas no penálti anulado, pela colocação do braço, mas a bola ressalta mesmo da coxa. Deixou faltas por assinalar junto à área do Lyon.Toko Ekambi passa por Mbemba e João Mário, dá a bola a Dembelé, que deixa de calcanhar para Paquetá, que faz o 0-1. O golo ainda é anulado por fora de jogo, mas revertido pelo VAR.Uribe bate um livre longo para a área, Toni Martínez ganha a primeira bola de cabeça e Mbemba remata para o empate. Só que o VAR deteta o fora de jogo ao congolês e anula.Duas defesas importantes, aos 10’ e 54’, entre saídas tremidas da baliza. Pouco podia fazer no golo.Para esquecer. Toko Ekambi foi uma dor de cabeça e fica mal no 0-1.Ia marcando no último fôlego, mas também está ligado ao golo francês.Pepe – Ficou a sangrar e aguentou estoicamente até ao intervalo. Uma falha (10’) e três cortes (16’, 43’ e 45+4’).Limitado perante um craque como Paquetá. Perdas de bola em catadupa.É Conceição quem o pede: quando falta a inspiração, que haja transpiração. Uribe não desistiu, teve cortes incríveis dentro da área e ficou perto do golo.Não sabe jogar mal, na verdade. Mas não conseguiu fazer a diferença. Excelente remate aos 11’.Perdido em campo. Foi nele que terminaram vários ataques prometedores.Enérgico, com dois remates (21’ e 32’) perigosos. Acabou a jogar a lateral.Vinha numa grande fase, mas foi dos piores. Péssimos passes e decisões.Desapoiado e desinspirado. Apenas uma arrancada relevante aos 47’.Estreou-se e deixa o adversário em jogo no golo decisivo.Já entrou tarde. Mexeu com o ataque.Ia marcando (83’) num belo remate.Falhou golo certo.Viu amarelo por protestos.