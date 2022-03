Paços de Ferreira 1-1 FC Porto - Juan Delgado faz o empate

Jogo Em direto

17' Golo FC Porto! 0-1, Pepê. Está aberto o marcador no Estádio Capital do Móvel. Depois de André Ferreira ter brilhado e ter impedido os golos de Pepê e Taremi, Wendell fez um cruzamento da esquerda que encontrou Pepê livre de marcação ao segundo poste. O brasileiro só teve de encostar de cabeça para o golo.

10' Fora de jogo, Porto. Mateus Uribe tentou um passe em profundidade que encontrou Pepê Aquino em posição irregular.

7' Pontapé de canto, Porto. Concedido por André Ferreira.

7' Primeira tentativa para o forte, com Vitinha, de fora da área, a testar a atenção de André Ferreira.

2' Fora de jogo, Paços Ferreira. Antunes tentou um passe em profundidade que encontrou Lucas Silva em posição irregular.

Início 1ª parte

O FC Porto joga no terreno do Paços de Ferreira (18h00), para a 25.ª jornada da I Liga. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para este encontro.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Wendell; Otávio, Uribe, Vitinha e Pepê; Taremi e Evanilson