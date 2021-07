Empresário detido com Vieira estava na lista do voo do Brasil com 500 kg de cocaína

Bruno Macedo foi um dos alvos da megaoperação que culminou, esta quarta-feira, na detenção de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Tiago Vieira, filho do dirigente encarnado, assim como de José António dos Santos, conhecido como o ‘Rei dos Frangos’.



O empresário e consultor é muito próximo da família Vieira e, nos últimos meses, não é o primeiro escândalo em que se vê envolvido: estava na lista de passageiros que deveriam regressar a Portugal, vindos do Brasil, a bordo do jato privado onde foram apanhados 500 kg de cocaína escondidos na fuselagem. O caso envolveu também Lucas Veríssimo e João Loureiro, sendo que o ex-dirigente do Boavista chegou mesmo a viajar a bordo da aeronave.



Na altura, noticiou o CM, foi mesmo Bruno Macedo quem indicou ao Benfica aquela aeronave para que Lucas Veríssimo pudesse vir logo para Portugal a 6 de fevereiro. O clube viria a rejeitar esta opção e a usar um voo regular para a vinda do atleta brasileiro.