Empresário que acordou compra de 25% do Benfica com Vieira e 'Rei dos Frangos' aumenta oferta

O empresário norte -americano John Textor, que acordou com Luís Filipe Vieira e com o empresário José António dos Santos, conhecido como o ' Rei dos Frangos', a compra de 25% das ações do Benfica, mantém interesse no negócio e até quer atualizar a proposta de investimento na Luz.Segundo avança o Nascer do Sol, informação ainda não confirmada pelo CM, o empresário norte-americano, que chegou a participar no filme 'Titanic', está até disponível para comprar as ações de outros acionistas que queiram sair da estrutura acionista do Benfica.O empresário nega que o negócio tenha sido feito em segredo e assegura que chegou a encontrar-se pessoalmente com Luís Filipe Vieira, para garantir que a direção do clube concordava com a sua introdução como investidor no Benfica.