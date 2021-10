O Benfica garantiu presença na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, mas o prolongamento a que a equipa esteve sujeita para seguir em frente, no jogo com o Trofense (2-1), irritou Jorge Jesus, apurou o CM.O técnico tinha feito um planeamento a pensar no jogo de quarta-feira com o Bayern para a Champions, mas as coisas não correram como esperado.