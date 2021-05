"Esta época só podia acabar assim": Rúben Amorim após conquista do título

"Principalmente o staff passou maus momentos, tiveram a recompensa hoje. O mérito é dos jogadores que acreditaram, que são muito humildes. É o reflexo da nossa época, fomos melhores, sofremos mas conseguimos no fim. Eu sentia o peso, é algo que realmente me tiram de cima, pelo campeonato, pela aposta arriscada, queria ganhar pelo clube e também por outras razões que não são nada saudáveis. Toda a gente precisa de tempo", admitiu o treinador.A época do Sporting "só podia acabar com muito sofrimento e um golo do Paulinho", acrescentou."Acho que é um reflexo da nossa época. Jogámos melhor, fomos melhores, não conseguimos marcar o segundo golo e sofremos até ao fim. Mas parabéns aos jogadores e obrigado", comentou o treinador do Sporting.O técnico leonino assume que vai sentir o clube "de uma forma diferente à que sentia" quando chegou a Alvalade."Não vou a lado nenhum, a não ser que paguem tudo. Se Deus quiser cá estaremos. Ainda vou trabalhar com mais prazer. Eu só fez duas promessas, quando nasceu o primeiro e o segundo filho. A bola entra, somos ou não somos campeões... é sorte. Agora tenho de passar no curso, vai ser muito difícil. O ano passado tivemos a época com mais derrotas, esta fomos campeões... é por isto que o futebol é tão bonito", conclui.