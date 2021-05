"Tenho de dizer que queria muito o Vitória. Vamos fazer tudo para que os adeptos tenham muito orgulho naquilo que vão ver. Este casamento, para mim, é perfeito.” Foi desta forma que Pepa admitiu esta sexta-feira que “desejava há muito tempo” assumir o comando técnico do V. Guimarães.





O novo treinador do clube minhoto, ex-P. Ferreira, assinou um contrato até junho de 2024 e pretende levar o V. Guimarães a patamares mais altos no futebol português. “O Vitória tem de olhar com naturalidade para os primeiros lugares. Tem de ambicionar títulos e lutar por eles. Vai ser um ‘tribunal’ em que vamos ser vistos e avaliados todos os dias”, disse Pepa.