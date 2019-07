Así dejó el campo Joao Félix, con dolor en la cadera tras sufrir un fuerte golpe: https://t.co/qhFKEKGO0J pic.twitter.com/HKp3lslBTW — MARCA (@marca) July 20, 2019

A estreia de João Félix com a camisola do Atlético de Madrid, este sábado, não correu da melhor maneira. O jovem português saiu lesionado aos 27 minutos da partida com o Numancia.Este foi o primeiro particular de pré-temporada do Atlético e acabou mais cedo para Félix, titular, que foi contratado ao Benfica por 120 milhões de euros.