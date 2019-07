Euro2020 com número recorde de pedido de bilhetes

Os pedidos de bilhetes por parte dos adeptos para o Campeonato da Europa de futebol de 2020 atingiram os 19,3 milhões, batendo o anterior recorde, anunciou esta segunda-feira a UEFA.O prazo estabelecido para a candidatura aos ingressos terminou em 12 de julho e superou os 11 milhões de bilhetes pedidos para o Euro2016, disputado em França e no qual Portugal se sagrou campeão pela primeira vez na história.O Euro2020, que comemora o 60.º aniversário da competição e vai ser disputado em 12 cidades de diferentes países europeus, vai ser a edição com mais bilhetes à venda, num total de três milhões.Segundo a UEFA, foram pedidos 1,9 milhões de bilhetes para a final da competição, a disputar em Wembley, um número 22 vezes superior à capacidade do estádio londrino e o dobro dos candidatos apresentados em 2016.Já para o jogo inaugural, em Roma, o organismo que rege o futebol europeu recebeu 540 mil pedidos de bilhete.Os jogos marcados para Munique e Amesterdão foram os que tiveram mais solicitações depois dos encontros da final e de abertura.Os bilhetes para os jogos vão ser sorteados ainda durante o mês de julho.O próximo período de candidatura aos ingressos vai ocorrer em dezembro, já depois do sorteio da fase final, mas através das federações nacionais participantes na competição.