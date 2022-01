Eusébio faria hoje 80 anos. Recorde a vida do 'Pantera Negra' em imagens

cardiorespiratória no dia 5 de janeiro de 2014. A última homenagem ao ex-jogador aconteceu no Estádio da Luz. Um ano mais tarde, o corpo de Eusébio foi transportado para o Panteão Nacional, onde permanece.

Eusébio da Silva Ferreira celebraria esta terça-feira o seu 80º aniversário. Nascido em Maputo, Moçambique, a 25 de janeiro de 1942, o jogador que ficou conhecido como 'Pantera Negra' conquistou Portugal e o mundo com um futebol dotado de técnica e imprevisibilidade, com principal destaque para os anos em que vestiu a camisola do Benfica. Ao todo cumpriu 614 jogos e marcou 638 golos pelos encarnados desde 1960, o ano em que chegou a Lisboa.Em 1965, Eusébio venceu a Bola de Ouro, o mais prestigiante prémio individual do mundo do futebol, ao qual se juntaram as duas Botas de Ouro, em 1968 e 1973, por ter sido o melhor marcador da Europa. Estas distinções contribuíram para que o 'Pantera Negra' seja, ainda hoje, considerado um dos maiores ícones do desporto.Aos 71 anos, Eusébio faleceu, vítima de uma paragem