Ex-Sporting a jogar em Israel quer regressar a Portugal "o mais rápido possível"

estar a tentar regressar a Portugal "o mais rápido possível" para poder escapar a uma possível escalada do conflito no país que o recebeu pela segunda época consecutiva.De acordo com a imprensa internacional, os clubes das ligas profissionais permitiram que os jogadores estrangeiros deixassem Israel. A sexta jornada do campeonato de futebol de Israel foi adiada.Recorde-se que na madrugada de sábado o Hamas anunciou a escalada do conflito ao revelar que ia levar a cabo a operação tempestade Al-Aqsa . Até ao momento, pelo menos 600 israelitas morreram e 2.048 ficaram feridos. Devido à retaliação israelita, 370 palestinianos foram mortos e mais de 2.200 ficaram feridos.A Embaixada de Israel em Portugal confirmou, este sábado, ter declarado "estado de guerra" e o "nível mais elevado de emergência" após um ataque do Hamas.