Sporting quer 'roubar' Rúben Amorim ao Sp. Braga

O Sporting está a preparar uma investida pelo técnico do Sp. Braga, Rúben Amorim. Asabe que o técnico do Sp. Braga tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e Frederico Varandas está disponível para pagar já cinco milhões em dinheiro mais jogadores.Rúben Amorim, técnico do Sp. Braga, tem tido um percurso quase totalmente vitorioso no futebol interno.Desde que Rúben pegou na equipa, o Sp. Braga ganhou ao FC Porto ao Sporting e ao Benfica e já esta no terceiro lugar da Liga. Também na Europa o Braga está em boa posição depois de perder fora com os escoceses do Rangers por 2-3.sabe que o Sporting quer contrata-lo já e está disponível para dar 5 milhões mais jogadores mas a cláusula do técnico é de 10 milhões de euros.