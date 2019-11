Árbitro Carlos Xistra castigado por validar golo do P. Ferreira no jogo frente ao Sporting

Carlos Xistra, o vídeo-árbitro do jogo desta quinta-feira entre o Paços de Ferreira e o Sporting, vai ser castigado por não ter anulado o golo da equipa pacence.No lance do golo do Paços de Ferreira, ficou a dúvida se a bola tinha tocado no braço ou no ombro de Douglas Tanque antes de entrar.O árbitro Rui Costa validou o golo e o vídeo-árbitro confirmou a decisão.Em atualização