Fábio Silva nos Wolves por 40 milhões de euros

Fábio Silva, avançado de 18 anos do FC Porto, vai reforçar o ataque do Wolverhampton (Inglaterra), a troco de 40 milhões de euros.Há muito que o avançado portista estava referenciado por alguns dos principais clubes europeus. A cláusula de rescisão de 125 milhões imposta pelo dragões assustou alguns pretendentes, mas a necessidade de vender para cumprir o fair play financeiro da UEFA (e poder agora comprar) levou Pinto da Costa a aceitar a proposta de 40 milhões de euros do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo. Antes, tal como oeste sábado noticiou, não tinham chegado à SAD propostas convincentes.A adaptação afigura-se fácil, pois Fábio Silva vai alinhar na equipa mais portuguesa da Premier League, encontrando Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Diogo Jota e Daniel Podence. "Estou muito contente por estar aqui, não vejo a hora de poder vestir esta camisola", disse o jovem que assinou um contrato até 2025.Apesar de ter sido vendido por um valor muito abaixo da cláusula de rescisão, Fábio Silva está no top 5 das transferências mais caras do FC Porto. Foi vendido pelos mesmos 40 milhões de euros de Falcão e Hulk e só fica atrás de Éder Militão (50 milhões para o Real Madrid em 2019), Mangala (45 milhões de euros para o Man. City em 2014) e James Rodríguez (45 milhões para o Mónaco em 2013).