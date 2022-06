Fábio Vieira assinou pelo Arsenal e vai ganhar por semana aquilo que ganhava durante um mês no FC Porto, apurou o CM. O médio auferia no Dragão 30 mil euros líquidos por mês e agora vai ganhar 130 mil euros líquidos (32 500 euros por semana).



O médio, de 22 anos, vai assim ganhar quatro vezes mais no clube inglês, num negócio que garante ao FC Porto um encaixe financeiro na ordem dos 40 milhões de euros (35 milhões, mais cinco por objetivos).









