"Inaceitável o ato de um grupo de vândalos.” Foi desta forma que Sérgio Conceição classificou, em confidência a algumas das pessoas que lhe são mais próximas, o ataque ao carro no qual seguiam elementos da sua família, após a goleada sofrida (0-4) com o Club Brugge na Champions, apurou o CM.



A mulher do treinador, Liliana Conceição, e os filhos Rodrigo (22 anos) e Moisés ( 21 anos) e as respetivas namoradas passaram por momentos de terror quando a viatura foi apedrejada, às 23h30, à saída do Estádio do Dragão.









