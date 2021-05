Com a permanência na Liga em risco, o Farense estava este sábado obrigado a vencer o Tondela e esperava uma ajuda do Portimonense para travar o Boavista. Os algarvios cumpriram o objetivo e venceram os beirões (1-0) com um golo polémico de penálti.









O jogo no Estádio de São Luís, em Faro, foi eletrizante com oportunidades de golo para ambas as equipas. Na primeira parte, Salvador Agra bateu um livre e Pedro Augusto rematou forte de cabeça, com Beto a fazer uma grande defesa. Na resposta, Luca ameaçou a baliza do Tondela através de um livre, mas Niasse também defendeu.

Na segunda parte, o Farense mostrou que queria ganhar os três pontos e Ryan Gauld ameaçou logo nos primeiros minutos. Mas os algarvios só conseguiram marcar aos 79’ após um ligeiro toque de Salvador Agra em Gauld, que caiu na grande área. O lance foi de difícil análise e o VAR decidiu marcar o penálti, que o escocês não desperdiçou. Agra protestou e levou cartão vermelho direto.





Apesar da derrota, o Tondela já garantiu a manutenção. Como o Boavista venceu o Portimonense, a equipa de Jorge Costa terá agora de vencer o Santa Clara, nos Açores, na quarta-feira, e esperar que o Rio Ave ou o Boavista percam ou empatem no último jogo.