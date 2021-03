FC Porto abre inquérito disciplinar a speaker do clube após insultos a Cristiano Ronaldo nas redes sociais

Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos e speaker do clube, devido às afirmações que escreveu nas redes sociais sobre Cristiano Ronaldo após o jogo entre o FC Porto e a Juventus."Está vingado Basileia contra os ladrões de Itália, e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no Dragão. Que raça que orgulho, isto é Porto! Carneirada da mouraria guardem os posts!", começou por escrever nas redes sociais, Fernando Saul, para de seguida continuar com as provocações: "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família".O Conselho de Administração da FC Porto, Futebol SAD, hoje reunido, decidiu abrir um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos Fernando Saul, na sequência do que escreveu nas redes sociais após o jogo entre o FC Porto e a Juventus.