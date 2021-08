O FC Porto deve começar a nova temporada sem caras novas no onze. Nenhum dos reforços à disposição de Sérgio Conceição aponta à titularidade frente ao Belenenses SAD, no domingo, no Dragão.









Há vários dias que Uribe é a grande dúvida do treinador portista. Contudo, apurou o CM, a recuperação do médio colombiano à lesão - um problema na perna esquerda que o afastou da Copa América no início de julho - está a correr bem. Uribe voltou a fazer esta quinta-feira treino integrado condicionado, mas apenas por precaução e sexta-feira ou sábado deverá integrar os trabalhos com os colegas sem qualquer limitação.





Leia também Nova dupla de ataque no FC Porto em preparação Com o médio disponível para reeditar a dupla no meio-campo com Sérgio Oliveira, o técnico prepara-se para apostar num onze experiente, sem qualquer reforço. Pepe e Mbemba serão os centrais titulares, com João Mário e Manafá (face às limitações de Zaidu) nas laterais à frente de Marchesín. Luis Díaz jogará sobre a esquerda do ataque e Otávio fará de Corona à direita. Na frente, Taremi deverá ter a companhia de Toni Martínez.

Pepê, reforço que custou 15 milhões de euros, será um trunfo a partir do banco.