Nova dupla de ataque no FC Porto em preparação

Sérgio Conceição está a preparar uma nova dupla de ataque para a próxima época. O técnico do FC Porto tem testado Taremi e Toni Martínez na posição mais avançada do terreno. A ideia é que o avançado espanhol, de 24 anos, seja a referência do ataque portista e que Taremi funcione como um jogador mais móvel, que ataca e defende. No fundo, o iraniano assumirá o papel de Marega, que rumou aos sauditas do Al-Hilal, a custo zero, neste mercado de transferências.sabe que os dois avançados têm dado boas indicações a Sérgio Conceição, mas não são as únicas opções para o ataque. Também Evanilson e Fernando Andrade têm ganhado pontos nas últimas semanas. Este último brilhou no jogo-treino com o Moreirense, na quarta-feira, ao marcar um golaço na vitória (4-2) dos portistas. Não é certo, porém, que fique no plantel do FC Porto. Já Evanilson deverá ter mais minutos nesta época.Tudo indica que Sérgio Conceição deverá manter o sistema de 4-4-2, mas não está fora de equação jogar em 4-3-3. Esta tática permitiria, por um lado, aproveitar Corona e Luis Díaz (no caso de não serem vendidos) e o reforço Pepê, que tem dado boas indicações; e por outro, rentabilizar os médios disponíveis.Sérgio Conceição tem um vasto leque de opções para o meio-campo, o que poderá reforçar a implementação do sistema 4-3-3 ou uma variante do mesmo: 4-2-3-1. Neste momento, o treinador dos azuis-e-brancos tem oito jogadores à disposição para o miolo. Como ojá noticiou, Sérgio Oliveira e Otávio estão no mercado, do mesmo modo que Vitinha pode ser vendido caso surja uma proposta interessante. O jogo de preparação de hoje (19h45) frente ao Lille, campeão francês, servirá para Sérgio Conceição estudar a melhor tática.