FC Porto ataca árbitro Rui Costa

Rui Costa não tem condições para ser árbitro ou videoárbitro de jogos do FC Porto". Esta é a conclusão dos portistas após a prestação do juiz portuense no encontro de domingo com o Desportivo das Aves, no Dragão (1-0).Através da newsletter Dragões Diário, o clube deixa duras críticas à prestação do árbitro [Hélder Malheiro] e do VAR [Rui Costa]."Entre os aspetos negativos do jogo, contam-se duas decisões absurdas do VAR: ainda na primeira parte, o árbitro assinalou um penálti por falta sobre Bruno Costa, que foi erradamente revertido na sequência da intervenção do videoárbitro Rui Costa; pouco depois, o central avense Adi Mehremic jogou a bola com o braço de forma clara e intencional dentro da área, mas esse gesto passou em claro", escreveram os dragões no seu site oficial.Esta reação surge poucas horas depois de Francisco J. Marques, diretor de comunicação azul-e-branco, ter criticado duramente Rui Costa nestes dois lances."Isto é que é tratar a verdade desportiva a pontapé. Ou o FC Porto...", escreveu o dirigente dos dragões nas redes sociais logo após o triunfo diante do Desportivo das Aves. Os dragões relembram ainda más decisões do árbitro (43 anos), sempre em desfavor do FC Porto: "Quem é que já esqueceu, por exemplo, os penáltis por assinalar em jogos frente ao Feirense (2016/2017) e ao Desportivo das Aves (2017/2018), que resultaram em perda de pontos para o FC Porto?".