O FC Porto desmentiu em comunicado, emitido esta sexta-feira, que o clube tenha sido investigado no âmbito da operação cartão vermelho."Nunca a FC Porto SAD e o seu Conselho de Administração foram interpelados, ouvidos ou interrogados em qualquer tipo de inquérito ou diligência judicial sobre qualquer das duas matérias referidas, ambas devidamente documentadas com a transparência exigida", garante o clube.Em causa está uma informação avançada pela revista SÁBADO que diz que a investigação da Operação Cartão Vermelho vai muito além dos negócios do presidente suspenso do Benfica, Luís Filipe Vieira. O Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária escutaram e vigiaram nos últimos anos Pinto da Costa, Fernando Gomes e o empresário Pedro Pinho. A revelação é feita esta quinta-feira pela revista