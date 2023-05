Francisco J. Marques diz que ganha 3529 euros líquidos por mês como diretor de comunicação do FC Porto. Em 2017, quando foi declarado insolvente, o clube declarou ao tribunal que só lhe pagava 1000 euros líquidos. O salário do funcionário portista é revelado no processo da divulgação dos emails do Benfica, que se encontra na fase de julgamento.









