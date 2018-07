Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto perde com franceses do Lille na abertura da Algarve Football Cup

Quinto jogo de preparação foi disputado no Estádio Algarve.

Por Lusa | 20.07.18

O FC Porto somou esta sexta-feira a segunda derrota consecutiva na pré-época, ao perder com os franceses do Lille (2-1), no seu quinto jogo de preparação, integrado no torneio Algarve Football Cup 2018 e disputado no Estádio Algarve.



O médio português Xeka abriu a contagem para a equipa francesa (64 minutos), Hernâni ainda empatou (71), mas o sul-africano Mothiba deu o triunfo aos gauleses, que repetiram o resultado conseguido no terça-feira pelo Portimonense.



Sérgio Conceição operou quatro mudanças no 'onze', chamando o guarda-redes Fabiano, o defesa central Diogo Leite, o médio ofensivo Paulinho e o avançado André Pereira, mas a equipa voltou a deixar uma imagem 'cinzenta'.



O nigeriano Chidozie, que contra o Portimonense jogou no eixo da defesa, foi desta vez testado à direita, sendo substituído pelo jovem Diogo Leite no lugar de central - jogou os 90 minutos, ao lado de Felipe -, e os resultados deixaram a desejar: 'nulo' na participação ofensiva, sendo que jogou apenas na primeira parte.



De resto, nuns primeiros 45 minutos pouco emotivos, o FC Porto teve o seu melhor momento aos 14 minutos, numa 'tabelinha' entre Óliver Torres e Marega, mas o maliano, já dentro da área, permitiu a defesa de Maignan.



Até ao intervalo, o Lille, 17.º classificado na última edição da principal liga francesa, provocou dois lances de muito perigo para a baliza do brasileiro Fabiano, em 'tiros' de Pépé (20 minutos) e Bamba (35), que saíram a centímetros dos postes.



No início da segunda parte, Hernâni esteve perto de inaugurar o marcador, aos 48 minutos - servido por Adrian Lopez, falhou de forma incrível, atirando ao lado -, mas a resposta do Lille foi mais eficaz.



Aos 64 minutos, os gauleses abriram mesmo a contagem, num cabeceamento de Xeka, após assistência de Soumaoro, que fugiu à marcação de Diogo Leite, na sequência de um canto.



Pouco depois, aos 71 minutos, Hernâni igualou, com um remate de fora de área que desviou num defesa e 'enganou' o guardião do Lille, que deixou a bola fugir para dentro da baliza.



Com as substituições a acumularem-se, o futebol foi piorando e, aos 87 minutos, Mothiba apareceu na 'cara' de Vaná, assistido por El Ghazi, e selou o desaire portista.



Após o final da partida, as duas equipas procederam à marcação de grandes penalidades - um dos possíveis fatores de desempate para a classificação final da Algarve Football Cup -, com triunfo do Lille (4-3): para o FC Porto, marcaram Felipe, Otávio e Hernâni e falharam Soares e Diogo Leite.



O torneio prossegue no sábado, com o jogo entre Everton e Lille, e encerra no domingo, com o encontro entre portistas e ingleses, ambos às 20:00, no Estádio Algarve.