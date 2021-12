FC Porto regressa à liderança do campeonato a todo o gás

Saiam da frente do Dragão. O FC Porto regressou à fórmula 1 do 4x4x2 e foi rápido a resolver o encontro em Vizela. Tal como os rivais, os azuis-e-brancos golearam e, assim, recuperaram a ‘pole position’ na antecâmara dos dois clássicos com o Benfica. Décima vitória consecutiva na Liga, prova na qual os portistas não perdem há 43 partidas.E a equipa de Sérgio Conceição, ou, este domingo, de Vítor Bruno, não demorou a colocar o pé no acelerador. A partir do minuto 10 foi um rolo compressor na direção da baliza de Charles. Díaz falhou aos 13’, mas marcou aos 14’. Passe de Otávio nas costas da defesa do Vizela e o colombiano a resolver sozinho.Depois, festival de insucessos de Taremi no tiro ao alvo, uns por culpa própria, outros por intervenção do guardião adversário. Em crise na relação com a baliza, o iraniano foi inteligente na criação do 0-2. Recebeu a bola de Zaidu e solicitou rapidamente Díaz. O colombiano esperou o momento certo para agradecer e devolver a assistência de Otávio, que não perdoou.Nem 20’ e o jogo quase resolvido para os dragões, que ainda somaram mais uma mão-cheia de oportunidades. Só perto do intervalo é que o Vizela ameaçou - Diogo Costa evitou danos.Se a entrada na primeira parte tinha sido boa, o que dizer da segunda. Zaidu aproveitou uma autoestrada no lado esquerdo que teve como destino um remate do próprio lateral para o 0-3. Logo a seguir, Diogo Costa é atingido por Schettine após uma belíssima defesa - e ajuda do poste -, com o VAR a chamar a atenção de Hélder Malheiro. O brasileiro foi expulso.Faltava só saber o resultado final. Conceição começou a poupar para o futuro próximo e ainda viu Vitinha lucrar num canto, com desvio infeliz de Samú. Com o Natal à porta, os três grandes distribuíram cabazes. FC Porto volta a ser líder, soma e... segue-se o Benfica.Passe de Otávio a procurar Luis Díaz nas costas da defesa vizelense. O colombiano ultrapassa Bruno Wilson e atira rasteiro para golo. Charles ainda toca na bola, mas não evita o 0-1.Má saída de bola de Charles e Zaidu a colocar rapidamente em Taremi. O avançado iraniano lança Díaz na área e o ‘7’ portista, com calma, passa atrasado para Otávio fazer o 0-2.Sucessão de carambolas no meio-campo com a bola a acabar por sair de Evanilson para Zaidu. Com uma autoestrada até à baliza, o nigeriano não perdoou e rematou para o terceiro.Não é preciso ser bruxo para adivinhar que Luis Díaz voltou a ser decisivo. Mas há um nome cada vez mais consolidado no onze: Vitinha, um maestro de 21 anos. Por falar em ‘Vítores’, Vítor Bruno leva seis triunfos nos seis encontros em que teve de substituir Sérgio Conceição.E vão dez jogos de Mehdi Taremi sem marcar golos. E por muito que se defenda o trabalho do avançado em prol da equipa - que está lá, de facto -, a verdade é que o próprio iraniano está claramente em défice de confiança na hora do remate: o desperdício aos 74’ foi o maior exemplo.Taremi é rasteirado na área aos 12’, quando isola Díaz de calcanhar. Menos claro é o lance aos 31’, em que o iraniano está em queda, mas também é agarrado. O VAR ‘mandou’ expulsar Schettine - atingiu Diogo Costa ao falhar o remate. Decisão, no mínimo, discutível.– Uma grande defesa a uma bomba de Schettine.– Sem muito trabalho a defender, aventurou-se na frente.– Seguro, mas com pouco trabalho.– Determinado e eficaz a limpar tudo.– Complica o fácil, mas ontem cumpriu e até marcou um golo após uma arrancada e uma bomba para a baliza. Ganhou confiança.– É o agitador deste FC Porto. Imprime o ritmo da equipa. Fez o 2-0 após uma assistência de Luis Díaz.– Determinante a ganhar o meio-campo e a não deixar o Vizela construir.– Irreverente e desequilibrador. Alguns ‘slalons’ interessantes. Marcou o canto no autogolo de Samu.– Longe da zona de finalização. Inicia a jogada do 3-0. Esforçado.– Tem um golo cantado nos pés, mas tropeçou. Falha uma emenda fácil e desespera. Sofreu uma falta para penálti. Apesar de não marcar esteve muito ativo.– Uma sombra do que foi... Sem ritmo, parece um corpo estranho na equipa.– Ajudou.– Trouxe maturidade ao miolo.–Discreto.–Refrescou.